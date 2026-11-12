Presenten a l'Agrobiotech de Lleida un robot autònom que controla els fongs dels cultius hortícoles
Utilitza llum ultraviolada, substituint l'ús dels fungicides tradicionals
Una empresa catalana ha creat un robot autònom que permet controlar els fongs dels cultius hortícoles amb llum ultraviolada, sense haver de recórrer a la utilització de fungicides químics. La tecnologia l'ha desenvolupat la firma Agikola.AI i ha estat testada per AgrifoodTEF, un projecte europeu on participa la Universitat de Lleida (UdL) i que ajuda empreses a avaluar i validar les seves solucions innovadores.
El robot, que s'ha presentat aquest dijous al Parc Agrobiotech de Lleida, s'ha provat en cultius hortícoles com el carabassó, on ha demostrat una eficàcia un 25% superior a la dels fungicides ecològics. També pot suposar un estalvi per als productors, en un moment en què els fitosanitaris són cada vegada més cars i limitats.
El robot Wagus UVC permet substituir l'ús de fitosanitaris per llum ultraviolada. Un dels avantatges, ha explicat el gestor tècnic del projecte AgrifoodTEF a la UdL, Joan Pinyot, és que aquesta tecnologia "disruptiva" és interessant en termes de sostenibilitat, ja que "no deixa cap tipus de residu en el cultiu ni tampoc en l'ambient".
El robot autònom està equipat amb una làmpada de llum ultraviolada tipus C (UVC) que en passar per damunt dels cultius el que fa és inhibir la proliferació de les espores que fan que es reprodueixin els fongs. Això no elimina completament el fong, però sí que el manté sota control, ha explicat Pinyot.
En un assaig fet un cultiu de carabassó, realitzat amb la supervisió científica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), el dispositiu va registrar una eficàcia un 25% superior a la dels tractaments fungicides ecològics i, de fet, tots els carabassons van arribar a la maduresa comercial sense presentar símptomes.
Dins el projecte AgrifoodTEF també s'han fet proves en cultius d'enciam i de ceba al delta del Llobregat, al Maresme i a Lleida. En el cas de l'enciam, totes les plantes van arribar a la maduresa comercial amb una qualitat suficient per al mercat.
A banda, el robot incorpora una plataforma al núvol anomenada Nimbus des d'on es planifiquen i supervisen els tractaments. El sistema incorpora càmeres i sensors que recullen dades dels cultius i de les condicions ambientals i, a partir d'aquesta informació, genera automàticament les ordres que han de portar a terme els robots de manera autònoma.