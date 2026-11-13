EMPRESES
Cinc firmes lleidatanes guardonades pel seu talent als Premis Cambra
Vegga, Mychef, Arcusin, Fruits de Ponent i Torrons i Mel Alemany, reconegudes per la Cambra de Comerç. La Llotja reuneix més de 250 professionals a la gala
La Cambra de Comerç de Lleida va reconèixer ahir en la desena edició dels Premis Cambra les empreses Vegga, Mychef, Arcusin, Fruits de Ponent i Torrons i Mel Alemany per la seua contribució a l’economia de la província. La gala es va celebrar a la Llotja de Lleida i va reunir 250 representants del món empresarial, institucional i social del territori.
El premi a l’emprenedoria se’l va emportar Vegga, una empresa tecnològica del Palau d’Anglesola que destaca per la incorporació d’intel·ligència artificial i models predictius per millorar la gestió i la competitivitat de les explotacions agràries. El guardó a la innovació va ser per a Mychef, una firma de Torrefarrera reconeguda pel seu desenvolupament de nous sistemes de cocció en relació amb les cuines professionals, amb la tecnologia Quick Wave. Per la seua part, Arcusin va rebre el premi a la internacionalització, per la seua expansió a més de 60 països. L’empresa de Vila-sana compta amb una xarxa de més de 100 distribuïdors i una filial als Estats Units.
Mentrestant, la cooperativa Fruits de Ponent, d’Alcarràs, es va alçar amb el premi a la sostenibilitat, per l’impuls d’energies renovables, agricultura de precisió, economia circular, reducció d’emissions i la gestió responsable del territori. Finalment, el premi a la trajectòria empresarial el va rebre Torrons i Mel Alemany, firma amb seu a Os de Balaguer, en reconeixement a una història empresarial de cinc generacions que es remunta al 1879 i que ha aconseguit preservar la tradició i qualitat dels seus productes.
El conseller d’Empresa, Miquel Sàmper, es va fer ressò de la petició del president de la Cambra, Jaume Saltó, que va reclamar que s’anteposi els interessos del país als dels partits polítics per superar la desafecció. Sàmper va indicar que “hem de ser capaços de potenciar la relació publicoprivada que s’aconseguirà amb la nova llei de Cambres”. La cerimònia va comptar amb la creació en directe d’una obra artística protagonitzada per la muralista lleidatana Lily Brick. Així mateix, la Cambra va presentar la seua nova identitat visual commemorativa del 140 aniversari, que se celebra el 2027.