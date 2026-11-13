DOP Garrigues critica la retirada d'oli d'oliva aprovada pel Ministeri per reflotar preus
Apunten que pot perjudicar els petits productors i atribueixen el problema al volum d'importació d'altres països
Els productors d'oli catalans han qüestionat l'eficàcia de la resolució aprovada pel govern espanyol per retirar un 12% de la producció d'oli d'oliva d'aquesta campanya. Molts n'han demanat la retirada, com és el cas de la DOP Garrigues.
Economia
Catalunya demana al ministeri quedar exempta de la retirada d’oli
Redacció
Des de la Denominació d'Origen Protegida (DOP) les Garrigues carreguen contra l'ordre del Ministeri d'Agricultura, classificant la mesura com un dany col·lateral que l'administració els obliga a assumir per una situació que els productors catalans i de la resta de l'Estat no han "provocat" i que atribueixen a un elevat volum d'importacions de països com Tunísia o el Marroc.
El president de la DOP les Garrigues, Enric Dalmau, considera que s'ha deixat entrar massa litres d'oli d'altres països i critica que la solució a aquesta situació sigui retirar l'oli produït al país en comptes d'aturar les importacions. "Per què nosaltres hem de retirar un oli, mentre que l'oli de fora anirà entrant a Espanya com si res, sense cap restricció? No té cap sentit", ha expressat.
Dalmau ha afegit que pràcticament no produeixen estocs, ja que Catalunya consumeix més oli del que s'elabora, i creu que la mesura perjudicarà els petits productors que, tot i tenir oli, no el podran vendre fins al setembre de l'any vinent. "És una mesura inútil que segurament deu servir als interessos d'algunes grans empreses que són les que porten l'oli de fora, però per als productors de Catalunya i d'Espanya no serveix per a res, al contrari, encara posa més pals a les rodes", ha criticat.
El segell de qualitat de l'oli que s'elabora a les Garrigues i Segrià manté les previsions de produir uns 4 milions de quilos d'oli d'oliva verge extra aquesta campanya. Suposa uns dos milions de quilos menys que l'any passat per la manca de pluges que han fet caure a la meitat el "rendiment normal" de les olives, ha explicat Dalmau.
Economia
“El preu de l’oli és en nivells de fa vint anys per a l’agricultor”
Eva M. Muruaga