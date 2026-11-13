El preu mitjà del cotxe nou es dispara des d’abans de la pandèmia: puja un 42,7% i arriba a 43.557 euros
El Baròmetre de Vehicle Nou de Coches.com i Ganvam xifra l’encariment en 13.044 euros i el vincula en ADAS, electrificació, xips, Euro 7 i SUV
Comprar un cotxe nou a Espanya és avui bastant més car que abans de la pandèmia. Segons el Baròmetre de Vehicle Nou de Coches.com i Ganvam, el preu mitjà al comptat als concessionaris va assolir els 43.557 euros l’octubre de 2026, davant els 30.513 euros de mitjana de 2019. La diferència és de 13.044 euros, un increment del 42,7%. A les causes d’aquesta pujada contribueixen la seguretat, l’electrificació, el subministrament de components, les exigències mediambientals i l’auge dels SUV.
Amb les mateixes dades del baròmetre, el preu mitjà ofert l’octubre d’aquest any es va situar 710 euros per sota del registrat el mateix mes de 2025, mentre que els descomptes comercials van assolir el 10,94% sobre el preu de tarifa. L’encariment respon a una combinació de factors que han transformat la indústria de l’automòbil en els últims anys, des de la incorporació de nous sistemes de seguretat i la transició cap a models electrificats fins les dificultats en el subministrament de components o els canvis en les preferències dels compradors, segons les fonts i dades consultades per Europa Press.
Nous sistemes de seguretat ADAS obligatoris a la Unió Europea
Un dels elements que ha elevat el cost de fabricació és la incorporació de nous sistemes d’assistència a la conducció. Des del juliol del 2024, tots els cotxes nous comercialitzats a la Unió Europea han d’incloure tecnologies conegudes com 'ADAS': assistent intel·ligent de velocitat, detecció de somnolència, sistemes de manteniment de carril, frenada automàtica d’emergència i dispositius de detecció durant les maniobres marxa enrere.
Aquestes obligacions han exigit càmeres, sensors i altres components electrònics, a més de treballs de desenvolupament i integració per complir els requisits comunitaris i intentar prevenir accidents a la carretera. S’hi suma l’equipament tecnològic més gran dels models actuals, amb més sistemes de connectivitat, pantalles i assistents electrònics, encara que la seua presència depèn també de l’estratègia comercial i del nivell d’acabat de cada fabricant.
El cost de la transició elèctrica i la competència de les marques xineses
L’electrificació és un altre dels grans canvis del sector. El desenvolupament de vehicles elèctrics i híbrids ha obligat els fabricants a invertir en noves plataformes, motors, bateries i sistemes de gestió energètica, i a adaptar les seues instal·lacions industrials mitjançant inversions milionàries en els últims anys.
S’hi ha unit l’arribada de nous actors, com les marques xineses, que han elevat la competitivitat amb models omplerts de tecnologia, nous equipaments i preus generalment molt més baixos, el que ha compromès en part al sector a Europa. A més, la fabricació de bateries en la transició europea des dels motors de combustió als elèctrics requereix matèries primeres com el liti, el níquel i el cobalt. La Comissió Europea també ha posat en marxa iniciatives per reforçar la cadena de valor de les bateries al continent i reduir les dependències estratègiques, en un context de creixent competència internacional.
Crisi dels semiconductors i encariment de les matèries primeres
La pandèmia de la Covid-19 va posar de manifest la dependència de proveïdors internacionals i va provocar importants interrupcions en el subministrament de components, especialment de semiconductors. L’escassetat de microxips va obligar nombrosos fabricants a reduir o detenir temporalment la seua producció, a més de retardar entregues i limitar la disponibilitat de determinats models. Segons el Tribunal de Comptes Europeu, aquesta crisi va afectar especialment la indústria automobilística alemanya i va evidenciar la vulnerabilitat de les cadenes de subministrament europees.
A aquestes dificultats s’han sumat les tensions geopolítiques dels últims anys, la inflació en el cost de l’acer i l’encariment de l’electricitat i dels combustibles derivat de les guerres a Ucraïna, Gaza i l’Iran, que han tingut també reflex en els fabricants d’automòbils.
Normativa Euro 7 i objectius d’emissions de CO2
Les normatives europees han obligat els fabricants a adaptar els seus vehicles a requisits tècnics per complir les normes d’emissions de CO2. Una de les pròximes fites és la Normativa Euro 7, que introdueix noves condicions sobre les emissions contaminants, les partícules generades pels frens i els pneumàtics i la durabilitat de les bateries.
Aquestes exigències se sumen als objectius comunitaris de reducció d’emissions de CO2 per als fabricants, que han accelerat les inversions en tecnologies de baixes i zero emissions i en noves generacions de vehicles.
L’auge dels SUV eleva el preu mitjà
La transformació de l’oferta i de les preferències dels compradors també ajuda a explicar l’augment del preu mitjà. Els SUV i tot camins han guanyat protagonisme en els últims anys davant els utilitaris i compactes, que solien ser els vehicles amb més demanda al mercat nacional i europeu anys enrere.
Les seues dimensions més grans, la seua habitabilitat, la comoditat al volant i, en molts casos, un equipament més ampli han situat aquests models en franges de preu superiors.