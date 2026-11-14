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Els preus es disparen un 5,6% a l’octubre a Lleida, cinquena demarcació més inflacionista

Llum, gas i combustibles s’han encarit prop d’un 20% l’últim any a la província

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AgènciesREDACCIÓN

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Els preus s’han disparat a Lleida a l’octubre fins a acumular una pujada del 5,6% anual. D’aquesta manera se situa com la cinquena demarcació més inflacionista de l’Estat, només superada per una dècima en els casos de Girona, Burgos, Ciudad Real i Salamanca, segons les dades publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). La inflació de les comarques lleidatanes es col·loca vuit dècimes per sobre de la mitjana catalana (4,8%) i supera en set la mitjana estatal (4,9%).

La inflació s’ha elevat a les comarques lleidatanes fins a la taxa més alta des del febrer del 2023, quan l’índex de preus de consum (IPC) va assolir el 6,7% per l’esclat de la guerra d’Ucraïna i les seues conseqüències en els mercats, des de l’energètic a l’agroalimentari. Per grups, l’habitatge i els subministraments energètics lideren l’increment de preus, seguits del transport. El capítol que ha protagonitzat una escalada més gran en els últims dotze mesos és el d’electricitat, gas i altres combustibles, que s’ha disparat un 19,7%. A la cistella de la compra reflecteix un encariment del 3,5% dels aliments i un descens del 2,2% les begudes no alcohòliques.

En relació amb la variació mensual de preus, a la demarcació han augmentat nou dècimes l’octubre, davant del 0,4% de setembre. Per grups, continua l’encariment de la roba i el calçat amb un 9,3% d’increment mensual i destaca un 2,8% en l’àmbit educatiu. Pel que fa a l’alimentació, la xifra se situa en un 1,4%.

L’IPC a Catalunya ha pujat tres dècimes a l’octubre i s’ha situat en el 4,8% interanual. La inflació subjacent, que no té en compte els elements més volàtils, també ha pujat tres dècimes a Catalunya, fins al 3,3%, mentre que es manté en el 3,1% a l’Estat. L’IPC a Catalunya encadena sis mesos a l’alça enmig de l’encariment dels combustibles.

A l’Estat, l’índex de preus de consum es manté en el 4,9% a l’octubre, amb la qual cosa, igual com a Lleida i a Catalunya, continua sent la taxa més alta des del febrer del 2023.

El grup d’aliments i begudes no alcohòliques ha situat la taxa anual a l’octubre en el 2,4%, tres dècimes per sota de la del mes anterior, a causa que els preus de les fruites i fruits de closca han pujat menys que un any abans. Els productes alimentaris amb més increments interanuals de preus han estat llegums i hortalisses (+12,4%), fruita (+9%) i ous (+7,1%).

La pujada de les pensions del 2027 serà entre el 3 i el 4 per cent

Les pensions es revaloritzaran el 2027 entre “el 3% i el 4%” segons va avançar ahir la ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions i portaveu del Govern central, Elma Saiz. Va recordar que aquesta forquilla es concretarà un cop que es conegui la dada d’inflació de novembre. La llei estableix que la pujada que s’aplica cada any és la mitjana d’inflació dels 12 mesos anteriors fins a la dada del novembre, una xifra que es publicarà el divendres 27 de novembre. Amb les previsions de Funcas, que estima una inflació del 4,6% a l’octubre i del 4,4% al novembre, la pujada aproximada de les pensions rondaria el 3,52%. El Govern central va acordar ahir que el futur decret llei d’increment de les pensions per al 2027 es tramiti per la via d’urgència, la qual cosa agilitzarà aquesta pujada. “Aquest és el primer pas, al qual seguirà l’aprovació de la norma amb rang de llei de la quantitat exacta de la revalorització”, va dir la ministra.

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