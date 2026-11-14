CONJUNTURA
Els preus es disparen un 5,6% a l’octubre a Lleida, cinquena demarcació més inflacionista
Llum, gas i combustibles s’han encarit prop d’un 20% l’últim any a la província
Els preus s’han disparat a Lleida a l’octubre fins a acumular una pujada del 5,6% anual. D’aquesta manera se situa com la cinquena demarcació més inflacionista de l’Estat, només superada per una dècima en els casos de Girona, Burgos, Ciudad Real i Salamanca, segons les dades publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). La inflació de les comarques lleidatanes es col·loca vuit dècimes per sobre de la mitjana catalana (4,8%) i supera en set la mitjana estatal (4,9%).
La inflació s’ha elevat a les comarques lleidatanes fins a la taxa més alta des del febrer del 2023, quan l’índex de preus de consum (IPC) va assolir el 6,7% per l’esclat de la guerra d’Ucraïna i les seues conseqüències en els mercats, des de l’energètic a l’agroalimentari. Per grups, l’habitatge i els subministraments energètics lideren l’increment de preus, seguits del transport. El capítol que ha protagonitzat una escalada més gran en els últims dotze mesos és el d’electricitat, gas i altres combustibles, que s’ha disparat un 19,7%. A la cistella de la compra reflecteix un encariment del 3,5% dels aliments i un descens del 2,2% les begudes no alcohòliques.
En relació amb la variació mensual de preus, a la demarcació han augmentat nou dècimes l’octubre, davant del 0,4% de setembre. Per grups, continua l’encariment de la roba i el calçat amb un 9,3% d’increment mensual i destaca un 2,8% en l’àmbit educatiu. Pel que fa a l’alimentació, la xifra se situa en un 1,4%.
L’IPC a Catalunya ha pujat tres dècimes a l’octubre i s’ha situat en el 4,8% interanual. La inflació subjacent, que no té en compte els elements més volàtils, també ha pujat tres dècimes a Catalunya, fins al 3,3%, mentre que es manté en el 3,1% a l’Estat. L’IPC a Catalunya encadena sis mesos a l’alça enmig de l’encariment dels combustibles.
A l’Estat, l’índex de preus de consum es manté en el 4,9% a l’octubre, amb la qual cosa, igual com a Lleida i a Catalunya, continua sent la taxa més alta des del febrer del 2023.
El grup d’aliments i begudes no alcohòliques ha situat la taxa anual a l’octubre en el 2,4%, tres dècimes per sota de la del mes anterior, a causa que els preus de les fruites i fruits de closca han pujat menys que un any abans. Els productes alimentaris amb més increments interanuals de preus han estat llegums i hortalisses (+12,4%), fruita (+9%) i ous (+7,1%).