BALANÇ
Les famílies lleidatanes augmenten els dipòsits bancaris en 440 milions l’últim any
Al mateix temps que creixen els seus estalvis, redueixen l’endeutament en més de 320 milions. En un context de pujada dels tipus d’interès i malgrat que creix la contractació d’hipoteques
Els lleidatans han estat tradicionalment estalviadors fent seu el refrany que no es pot estirar més el braç que la màniga i ho continuen demostrant. En els últims dotze mesos dels quals es tenen dades, entre juny d’aquest any i el mateix mes del 2025, els lleidatans han incrementat els seus dipòsits bancaris en 440 milions d’euros, fins als 12.403 milions d’euros, segons l’últim balanç del Banc d’Espanya. Suposa un augment superior al 4 per cent. L’esforç estalviador és especialment destacable si es té en compte el context en el qual es produeix, amb una inflació a l’alça i amb uns increments dels salaris que estan clarament per sota. Les últimes dades de l’IPC apunten a un augment del 4,9%, mentre que les pujades de sous pactades en conveni a penes han crescut un 3,11%, d’acord amb la informació oficial de l’Institut Nacional d’Estadística i de la conselleria de Treball, respectivament.
Els estalviadors de la província tenen el gruix dels seus diners en comptes a la vista, amb 9.880 milions, mentre que els productes a termini es limiten a 2.522 milions.
Alhora s’està produint el que es coneix com “despalanquejament”, perquè les famílies lleidatanes estan reduint el seu nivell d’endeutament amb la banca. Al juny d’aquest any el volum de crèdits que tenien contractat arribava als 8.178 milions, davant els 8.502 de les mateixes dates l’any passat. És a dir, representa un descens de 324 milions del 3,81%. Els lleidatans intenten accelerar el pagament dels préstecs en plena política de pujada de tipus per part del Banc Central Europeu (BCE), que podria tornar a encarir el preu dels diners al desembre. I tot això malgrat que el nombre d’hipoteques i el seu import va a l’alça a la província. Per exemple, el nombre d’hipoteques constituïdes sobre habitatge va créixer a l’agost un 32,6% interanual a la província de Lleida, fins a les 313 operacions. Es tracta del millor mes d’agost des del 2010, i l’import mitjà es va situar en 137.782 euros –un 16,66% superior a agost del 2025–. Paral·lelament, es van registrar 253 cancel·lacions d’hipoteca sobre habitatge, 51 més que dotze mesos enrere, segueixen l’esmentat procés de reducció de deute amb la banca d’aquells que poden tancar la hipoteca.
L’informe del Banc d’Espanya recull que les administracions tenien al juny crèdits per 48 milions d’euros i dipòsits per 519.