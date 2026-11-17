AGRICULTURA
La pedra danya 775 hectàrees d’oliveres al Segrià i les Garrigues
La conselleria d’Agricultura estima pèrdues d’entre el 30 i el 40% de l’oliva. La més superfície afectada es concentra a la Granadella, Maials i Seròs
Les tempestes de pedra i pluja que van descarregar dissabte al pla de Lleida han causat danys d’entre un 30 i un 40% en 775 hectàrees d’oliveres, segons el departament d’Agricultura de la Generalitat. Van entrar per sud del Segrià i el sud de les Garrigues, amb xàfecs intensos, activació d’avisos de temps violent i episodis de pedra. El granís va colpejar Maials (195 hectàrees), la Granja de Escarp (25), Seròs (120), Llardecans (55), Torrebesses (70), Alcanó (20), Granyena de les Garrigues (70) i la Granadella (220). Durant uns minuts la calamarsa va ser molt intensa, amb mida d’1,5 a 2 centímetres de diàmetre. Una vegada enllestida ja la collita de fruita i ametlla, els danys s’han centrat en l’olivera, principalment per la caiguda de fruits a terra. Les afectacions van del 10 al 20% a les zones amb baixa afectació i entre el 30 i el 40% en les de més danys. Van caure fins a 30 litres de pluja en poc més d’una hora, i l’aigua afectarà molts camps d’ametllers i altres cultius pels entollaments. L’ADV Terres de Ponent destaca que aquest tipus de tempestes pedra no és habitual al novembre, tot i que l’any passat n’hi va haver una el dia 6.