ENERGIA
Escalfar una casa a Lleida costarà 271 € aquest hivern i la factura serà un 74% més cara que a Barcelona i un 13% per sobre de la mitjana espanyola
Segons un estudi de Papernest
Escalfar un habitatge tipus a la ciutat de Lleida, amb un hivern de temperatures normals, costa 271 euros per temporada. Així es desprèn d’un estudi de l’empresa tecnològica Papernest, que creua el seu model de cost en 48 capitals de l’Estat amb el consum real de 7.474 clients i amb dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).
Lleida és la capital catalana on és més car escalfar un habitatge, al davant de Girona (239€), Tarragona (181€) i Barcelona (156€). La factura a Lleida és un 74% més cara que a la capital catalana i, en comparació amb la resta de l’Estat, és la dinovena capital més cara i es troba un 13% per sobre de la mitjana.
L’estudi compara com s’encareix la factura depenent del sistema. Amb bomba de calor (a 20 graus) el cost per temporada a Lleida és de 271 euros, mentre que amb caldera de gas de condensació puja dos euros (fins als 273).
Amb un sistema de caldera de gas convencional, la factura ja ascendeix fins als 305 euros, i amb radiadors elèctrics es dispara fins als 814 euros. L’estalvi per cada grau menys va de 34 euros a 103 euros per temporada a Lleida.
Els rebuts més cars es troben en ciutats del nord. De fet, les cinc capitals més cares d’Espanya són castellanolleoneses: Burgos (432 €), Lleó, Sòria, Àvila i Palència.
Però l’estudi remarca que “el fred no ho explica tot”. Segons les lectures reals de comptador dels clients de Papernest, a l’hivern la factura de la llum puja més al sud que al nord. Un exemple d’això és Granada, on el consum elèctric puja un 82%, un percentatge molt elevat en comparació amb Castella i Lleó (31%).
Fred i llum
“El mapa del fred i el de la factura de la llum no coincideixen. A Castella i Lleó, on més fred fa, la majoria de llars s’escalfa amb gas o gasoil i l’hivern amb prou feines es nota en el rebut de la llum. A Andalusia gairebé tot s’escalfa amb electricitat i, com a Granada, la factura es dispara”, explica l’analista Óscar Pacheco.