BIODIVERSITAT
Les cooperatives de Lleida, les segones més barates de tot l’Estat en gasoil agrícola
Malgrat els ajuts de l’Executiu central, el cost s’ha disparat més d’un 69% des d’inicis d’any. Les comarques lleidatanes consumeixen uns 28 milions de litres d’aquest combustible cada exercici
Les cooperatives de Lleida són les segones més econòmiques de tot l’Estat a l’hora de proveir-se de gasoil agrícola, segons recull l’últim informe elaborat pel ministeri d’Agricultura. En concret, a l’arrancar aquest mes, els pagesos podien repostar els tractors a una mitjana d’1,509 euros el litre.
Només els professionals de Logronyo poden aconseguir-lo una mica més econòmic, en concret 1,90 cèntims, perquè en aquesta comunitat autònoma uniprovincial es ven a 1,490. A Tarragona cotitza a 1,560 i a Barcelona arriba als 1,658, mentre que no hi ha dades del sector cooperatiu de Girona.
A la veïna Osca, els costos de gasoil són 7,5 cèntims superiors per litre respecte a Lleida. Aquesta dada posa de manifest la competitivitat de les cooperatives lleidatanes, amb una àmplia xarxa per tot el territori, a l’hora d’oferir el carburant per excel·lència del camp. Les cooperatives més cares es troben a Logronyo, amb un període mitjana d’1,670.
Entre les més econòmiques
L’informe també recull el preu mitjà del gasoil B en venda al públic en gasolineres. Lleida es troba entre les més econòmiques, amb 1,644 euros el litre. Només Conca (1,582 euros el litre), Palència (1,603) i Zamora (1,633) són més barates. On resulta més car repostar és a les illes Baleears, on els pagesos han de desemborsar de mitjana 1,847 euros per litre.
El gasoil és un dels costos de producció que més preocupen els pagesos de Lleida perquè s’ha incrementat exponencialment des de l’inici de la guerra de l’Iran el passat 28 de febrer i els problemes per al transport de cru i carburants per l’estret d’Ormuz.
De fet, a l’encetar l’any, els agricultors pagaven de mitjana 0,892 euros per un litre per poder fer funcionar els seus tractors i altra maquinària agrícola davant dels 1,509 estimat ara pel ministeri d’Agricultura. És a dir, que el cost s’ha disparat un 69%, a pesar fins i tot dels ajuts establerts pel Govern central per esmorteir la pujada. Un tractor de cent cavalls consumeix 120 litres de gasoil en una jornada de vuit hores.
Ajuda extraordinària
L’Executiu manté activa l’ajuda extraordinària al gasoil agrícola –amb una referència de 20 cèntims per litre prorrogada fins a finals del 2026– juntament amb la devolució parcial ordinària de l’Impost sobre Hidrocarburs.
El ministeri d’Agricultura estima que el consum de gasoil agrícola a Catalunya, calculat a partir de les sol·licituds anuals de l’Impost Especial d’Hidrocarburs, s’acosta als 70 milions de litres. Tenint en compte que Lleida ve a representar el 40% de tot el camp català, estaríem parlant d’uns 28 milions.
El preu de la gasolina a Espanya es manté per sota de la mitjana de la Unió Europea, situada en 1,829 euros el litre. En gasoil també és inferior, atès que a la UE es paga a 2,049 euros de mitjana.