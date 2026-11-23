Perdonen un deute de quasi 180.000 euros a un hostaler lleidatà endeutat a causa de la crisi del 2008
Concedeix l’exoneració del passiu insatisfet gràcies a la Llei de Segona Oportunitat
El titular de la Plaça número 1 de la Secció Mercantil del Tribunal d'Instància de Lleida ha perdonat un deute de 178.995,38 euros a un lleidatà en situació d'insolvència per un restaurant adquirit arran un traspàs de quantitat elevada. Segons ha explicat el despatx que ha portat el cas, Bergadà Abogados, la resolució s’ha dictat mitjançant la Llei de la Segona Oportunitat.
La insolvència del lleidatà prové del fracàs del restaurant que va assumir mitjançant el traspàs d'un establiment per un import superior a 300.000 euros. El negoci funcionava i els ingressos eren regulars, però la crisi econòmica del 2008 va afectar la clientela del restaurant, com també a tot el sector de l'hostaleria. La facturació de l'establiment va caure i el negoci no va aconseguir recuperar-se.
Al moment d'adquirir el restaurant, l'home va constituir una societat mercantil, avalant les obligacions econòmiques d'aquesta. Així doncs, quan el projecte va fracassar, els deutes el van afectar al patrimoni personal. El lleidatà va gastar-se els estalvis, impedint-li continuar amb la hipoteca del seu habitatge, el qual va ser subhastat. A més, l'empresa va generar un deute que ha anat pagant al llarg dels anys a través de fraccionaments dependents de la seua situació econòmica i ajornaments.
La falta d'ingressos regulars van obligar-lo a dependre del suport de coneguts i familiars; a més va afectar a la seua vida personal, en part, a causa de les constants pressions per pagar els deutes. Després d'aquests anys l'home va acudir als jutjats i se li va concedir l'exoneració del passiu insatisfet (EPI) gràcies a la Llei de la Segona Oportunitat.