SANITAT
El Govern descarta reobrir Collserola fins al 2027 per la PPA i crea un grup de treball
Per coordinar la desescalada i flexibilització d’accés a les zones restringides, sempre que l’evolució epidemiològica ho permeti. S’han detectat 448 positius un any després del primer cas
El Govern català ha creat un grup de treball per coordinar la desescalada de les mesures contra la pesta porcina africana (PPA), i ha descartat reobrir Collserola fins a l’any que ve. Així ho va explicar ahir el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, durant un balanç del primer any des del primer cas confirmat a Catalunya, en el qual va concretar que el grup de treball estarà format per científics i representants dels ajuntaments, que valoraran possibles ajustaments de les mesures i definiran el full de ruta per recuperar progressivament la normalitat.
Ordeig va assenyalar que el grup portarà una primera proposta abans d’acabar el 2026 per revisar l’accés a les zones de baix risc o a les zones d’alt risc fora del tancament perimetral, i una altra a començaments del 2027 per flexibilitzar els accessos a la zona d’alt risc, on hi ha el parc de Collserola, que és considerada una unitat a part. L’objectiu és avançar cap a una recuperació progressiva de la normalitat si l’evolució epidemiològica ho permet, però sense abaixar la guàrdia.
D’aquesta manera, el Govern preveu que les restriccions no s’apliquin de forma generalitzada per municipis, sinó que es pugui reobrir la circulació per determinats camins i pistes sense que això impliqui l’obertura de tot el medi natural d’un municipi. “La crisi sanitària no ha acabat, una relliscada o una reobertura mal gestionada ens podria tornar a la casella de sortida”, va advertir Ordeig, que va remarcar que no volen ser com Polònia o Romania, que fa més de deu anys que conviuen amb la malaltia i ja ha entrat a les granges.
Durant el primer any de gestió de la PPA s’han detectat 448 senglars positius i 15.283 de negatius. Ordeig va subratllar que des del mes d’agost “pràcticament tots els positius són de restes enterrades –ja que el virus s’hi manté present durant mesos– però que no hi ha circulació entre animals vius. A més, va informar que a la zona tancada hi ha actualment una densitat d’un senglar per quilòmetre quadrat, la qual cosa suposa “una reducció significativa”. Més de 541 agents rurals han participat en el dispositiu, que ha superat les 30.000 jornades de treball sobre el terreny.
Paral·lelament, Ordeig va explicar que no hi ha novetats sobre l’origen del brot, habitualment atribuït a l’anomenada “teoria de l’entrepà”, és a dir, a l’arribada a través d’un embotit contaminat des d’un país amb la malaltia.