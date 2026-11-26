Molt moviment i poc estalvi: tres de cada quatre productes pugen de preu abans del Black Friday
Segons un estudi d'Asufin. En roba, calçat, productes de la llar, bellesa i aerolínies
El Black Friday és una "trampa" segons l'anàlisi de l'Associació d'Usuaris Financers (Asufin). Tres de cada quatre productes canvien de preu en les setmanes anterior a l'inici de la campanya de descomptes i ho fan, sobretot, a l'alça.
Asufin ha analitzat el cost de 72 productes entre el 14 d'octubre i el 16 de novembre i ha detectat un efecte 'vaivé' dels pressuposts, amb molt moviment i poc estalvi.
L'encariment dels productes és predominant en la roba, el calçat i productes de la llar, afirmant que el preu del Black Friday coincideix amb el mateix preu de l'inici del període analitzat. Els productes de bellesa, en canvi, s'encareixen un 8% la setmana prèvia i les aerolínies canvien cada quatre dies el cost dels bitllets, encarint-los quan falta poc per a la data del vol.