Pimec Lleida confia liderar el rànquing de creixement empresarial els pròxims anys per l'augment de sòl industrial
La IX edició de Lleida empresa, la trobada anual de Pimec de la petita i mitjana empresa s'ha celebrat aquest dijous a la Llotja
La IX edició de Lleida empresa, la trobada anual de Pimec de la petita i mitjana empresa s'ha celebrat aquest dijous a la tarda al Palau de Congressos de la Llotja de Lleida. Hi han assistit més de 450 professionals i s'han exposat les 400 propostes que la patronal demana al futur govern de l'Estat.
El president de Pimec a la regió, Borja Solans, confia que les comarques de Ponent liderin el creixement empresarial. Ha assenyalat que l'augment de sòl industrial és necessari, ja que era un dels problemes empresarials a Lleida, segons ha indicat Solans. Espera que la nova zona industrial que pugui atraure nous projectes i millorar el rànquing del creixement empresarial de les comarques durant els pròxims anys.
El programa de l'esdeveniment ha comptat amb la conferència de la psicològa clínica, periodista i conferenciant, Isabel Rojas, sobre l'autoconeixement i la gestió emocional en el lideratge i el benestar labora. D'altra banda, també s'ha fet una entrevista a Agus Gómez, fundador de Wallapop, que ha explicat la seva trajectòria i el creixement empresarial que ha experimentat el seu negoci. La trobada ha finalitzat amb una taula rodona de casos d'èxit d'empreses del territori.