EMPRESES
Les pimes reclamen des de Lleida més facilitats per créixer i guanyar resiliència
En la novena edició del Lleida Empresa que organitza Pimec i que reuneix més de 450 empresaris de la demarcació. La fiscalitat i la pujada dels salaris, entre les principals preocupacions
Més de 450 empresaris van participar ahir en la novena edició del Lleida Empresa, la trobada anual que impulsa Pimec Lleida amb l’objectiu de fomentar les relacions entre les pimes de la demarcació. L’acte va servir per traslladar les seues principals reivindicacions a les portes de les eleccions generals de diumenge, posant especial èmfasi en la necessitat d’impulsar una llei de creixement empresarial que permeti a les petites i mitjanes empreses guanyar dimensió per ser més competitives i resilients davant l’actual situació d’inestabilitat geopolítica i econòmica. Així ho van posar de rellevància tant el president de Pimec, Antonio Cañete, com el líder de la patronal a Lleida, Borja Solans, que van reclamar posar en marxa una normativa que tingui en compte la dimensió de les companyies en àmbits com la contractació pública, les garanties de cobrament, l’accés al crèdit o la simplificació administrativa. “Set de cada deu empreses volen créixer, però no ho poden fer per les dificultats que afronten. Les pimes dediquen 43 hores mensuals només a tràmits burocràtics”, va criticar Cañete.
La patronal defensa que fer créixer una empresa no significa únicament guanyar mida, sinó també afavorir inversions, crear ocupació, millorar salaris o generar arrelament als territoris. Aquesta és la principal reivindicació de les 400 que la patronal ha traslladat als partits polítics de cara al següent cicle electoral.
La fiscalitat i els salaris són dos qüestions més que inquieten les pimes. En aquest sentit, la patronal va posar sobre la taula la necessitat d’adoptar un sistema fiscal més just i adaptat a la realitat de les petites i mitjanes empreses, per afavorir la seua capacitat d’inversió i creixement. Així mateix, Solans va defensar que en matèria salarial les empreses estan complint. “En sis anys els salaris han augmentat un 22%, però els treballadors tenen ara menys capacitat de compra”, va criticar. Per això, va reclamar una deflactació de l’IRPF, a més de més seguretat jurídica i diàleg social.
La ponència central de l’acte va anar a càrrec de la psicòloga clínica i periodista Isabel Rojas, que va parlar als assistents sobre la comunicació emocional. L’esdeveniment va comptar també amb una entrevista al CEO de Wallapop, Agus Gómez, i una taula d’experiències empresarials en què van participar Blanca Cusiné, CEO d’Arcusin; David Serrano, gerent de Refu; i Jan Amat, CEO de Recomotor.