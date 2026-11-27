LABORAL
Lleida ‘perd’ gairebé 570 treballadors catalans i en ‘guanya’ 821 de forans
L’Agència Tributària situa en 18.724 les altes totals registrades l’any passat
Les empreses de Lleida van atreure l’any passat un total de 2.044 treballadors d’altres províncies catalanes, mentre que van abandonar el teixit econòmic de la demarcació 2.551 més. D’aquesta manera, les companyies lleidatanes “van perdre” un total de 569 assalariats que havien arribat de la resta de Catalunya, segons es desprèn d’un informe que acaba de fer públic l’Agència Tributària.
En canvi, va créixer el nombre d’incorporacions de personal d’altres territoris de l’Estat, segons recull el fisc. En concret, l’últim any, van sortir de les plantilles de la demarcació 1.161 d’aquests treballadors, però van entrar com a personal 1.982. Aquest balanç és favorable a les incorporacions en un total de 821 assalariats.
L’informe també reflecteix que l’economia lleidatana va registrar un total de 18.724 altes de treballadors, davant de 12.930 baixes, una part significativa de les quals correspon al relleu per jubilacions i incorporacions de nous assalariats. La majoria de les altes (16.285) corresponen a persones de nacionalitat espanyola, mentre que els estrangers se situen en 2.439. El gruix de les entrades al mercat laboral lleidatà corresponen als homes, bé siguin espanyols (9.263) o nascuts en altres països (1.407). Lleida va tancar l’any amb un total de 12.930 baixes d’assalariats totals, de les que 10.374 tenien nacionalitat espanyola i 2.556, estrangera. De nou els homes van ser majoria amb 5.488 i 1.511, respectivament. D’aquesta manera, el balanç entre entrades i sortides va ser positiu amb un total de 5.794.
Catalunya
L’estadística de mobilitat de l’Agència Tributària reflecteix que Catalunya va guanyar 2.626 treballadors provinents d’altres comunitats autònomes entre els anys 2024 i 2025 i és un dels onze territoris estatals amb saldo positiu. En canvi, la Comunitat de Madrid i Andalusia van perdre 6.859 i 8.051 empleats cap a altres territoris estatals en el mateix període, segons el fisc.