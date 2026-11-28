EMPRESES
Mercadona obre supermercat a Solsona després d’invertir-hi 2,4 milions
Mercadona va obrir ahir el seu supermercat situat al carrer Àngel Guimerà de Solsona després d’invertir 2,4 milions d’euros a reformar-lo i adaptar-lo al nou model Botiga 9, que ofereix un espai més ampli per als productes frescos i millores en l’experiència de compra dels consumidors. Entre les principals novetats d’aquest establiment, que compta amb una plantilla de 32 persones, hi ha la reorganització integral de l’espai per optimitzar la compra i fer-la més àgil i senzilla. El centre d’aquesta reorganització és l’obrador central, on s’uneixen totes les àrees de preparació de productes frescos que s’elaboren a la botiga. Aquesta remodelació ofereix a més una gestió més eficient dels recursos i suposa un estalvi de fins al 10% en energia i de fins al 40% en consum d’aigua.
Així mateix, la botiga incorpora una sèrie de dispositius electrònics que agilitzen els processos de tota la cadena i permeten una eficiència més gran. Per exemple, a les neveres s’han incorporat sistemes Aerofoil que minimitzen la pèrdua de fred cap als passadissos. La botiga inclou també una zona de descans per als clients i un aparcament amb 135 places.
Mercadona preveu tancar aquest any amb aproximadament seixanta Botiga 9 a tot Espanya.