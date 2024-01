Hugo Mallo serà jutjat per presumpte abús sexual a la mascota de l'Espanyol el 2019

detail.info.publicated EFE

El futbolista Hugo Mallo serà jutjat el proper 11 de juliol per, presumptament, abusar sexualment de la dona que treballava com a mascota de l'Espanyol el 24 d'abril del 2019, sobre la mateixa gespa i just abans del partit entre el quadro blanc-i-blau i el Celta, el seu exequip, a Cornellà-El Prat.

Hugo Mallo, segons el diari As, s'enfronta a una pena de 24 mesos de multa, una petició en què coincideixen la Fiscalia i els advocats defensors. Segons el diari esportiu, el Codi Penal vigent d'aquell moment provoca que la seva acció sigui jutjada com a abús i no pas com a agressió sexual.

La presumpta víctima va denunciar els fets l'endemà davant dels Mossos d'Esquadra. "Quan Hugo Mallo va arribar a l'alçada de les mascotes, al periquito li va donar mà, però quan va arribar a ella, que en aquell moment estava fent el paper de periquita, aquest va introduir les mans sota la disfressa i li va fer tocaments als pits ", assenyala la denúncia que va fer davant dels Mossos d'Esquadra.

El text dels Mossos d'Esquadra també afegeix que el futbolista, que actualment milita a l'Internacional de Porto Alegre brasiler, li "va agafar els pits i va començar a fer moviments". L'audiència va ser admesa a tràmit i la presumpta víctima va declarar per primer cop el 27 de juny del 2019.

El diari As exposa que el futbolista va declarar el 10 de juliol del 2019 i va negar qualsevol delicte. La defensa d'Hugo Mallo va demanar el sobreseïment, però va ser denegat. L'Audiència Provincial de Barcelona, el maig del 2021, va determinar que per la "posició" del jugador sí que podrien haver-se produït "aquests tocaments".

El capítol següent d'aquest procés judicial que va camí dels cinc anys és el judici del proper 11 de juliol del 2024. L'Espanyol va oferir tot el seu suport a la presumpta víctima i es va oferir a pagar tots els costos legals del procés.