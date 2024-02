El Barça empata in extremis en un partit vibrant

Aitana Bonmatí porta la pilota encalçada per dos rivals del Benfica. - FC BARCELONA

El Barça es va deixar ahir els primers punts aquesta temporada, després de rescatar un empat en el minut 96 en una visita intranscendent al Benfica (4-4). Amb tots dos equips classificats i el Barça primer, el xoc va tenir un transcurs vibrant, ja que l’equip local va remuntar un 0-2 i va estar a segons d’emportar-se el triomf davant d’un Barça ahir molt feble en defensa.

L’arrancada del duel va ser clarament blaugrana, amb arribades constants a la porteria que es van traduir en el 0-1 al minut 15, obra de Graham Hansen. Només tres minuts després, Patri Guijarro va anotar el 0-2, rematant a plaer una assistència de la noruega. El conjunt blaugrana semblava tenir el partit a les mans, però es va trobar amb la reacció local abans del descans, que li va permetre empatar el matx amb un doblet d’Alidou, amb gols als minuts 26 i 44 (2-2).El conjunt blaugrana va sortir una altra vegada dominador al segon temps i va agafar avantatge amb el doblet de Graham (2-3). Tot i així, va tornar a patir en defensa i va veure com Jéssica Silva empatava de nou al 71 (3-3). L’equip local es va avançar per primer cop al 81, en un córner mal rebutjat per Gemma Font que Bronze va acabar introduint a la seua porteria (4-3). El Benfica es va dedicar a resistir els atacs blaugrana, que van obligar a treballar molt Pauels, i va estar a punt de segellar el triomf, fins que al 96 Bronze es va rescabalar de l’autogol amb l’empat final en un córner (4-4).