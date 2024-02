Fi a la ratxa de l'Atlètic Lleida

L’Atlètic Lleida va perdre ahir davant del Figueres (1-0) en un duel directe molt igualat en el qual els lleidatans van tenir ocasions però no van mostrar la seua millor cara al terreny de joc. Aquesta derrota posa fi a la ratxa lleidatana de cinc partits invicte –amb dos victòries i tres empats–, la millor d’aquesta temporada, i els fa caure a la quarta posició a la classificació, superats pel seu ahir rival.

L’Atlètic Lleida no va poder brillar a Figueres i, malgrat la igualtat, va estar lluny de la seua millor versió

A la primera meitat, els de Cappont van entrar millor al matx que el rival i en els primers minuts Adrián Motes, que debutava avui amb el conjunt lleidatà, no va poder materialitzar una gran jugada individual amb el porter rival ja vençut. El pas dels minuts va igualar les forces i ambdós conjunts es van repartir tant la possessió com les arribades. Tot i així, en els últims instants del primer temps, van ser els locals els qui van capitalitzar les millors ocasions, obligant el porter de l’Atlètic Lleida, Enric Puiggròs, a donar-ho tot per mantenir l’empat.El segon temps va començar de la mateixa forma que va acabar el primer, amb el Figueres atacant i Puiggròs salvant els seus. Tanmateix, en el minut 50, després d’un rebuig curt de la defensa lleidatana, Marc Bech va obrir el marcador a favor dels locals (1-0).Després del gol, el tècnic de l’Atlètic Lleida, Xavier Bartolo, va moure la banqueta, donant entrada a més atacants per intentar anar a buscar el partit i donar la volta al marcador. Durant uns minuts, els visitants van dominar el duel i van tenir ocasions per retallar diferències, però els contraatacs del Figueres van impedir que el domini s’estengués i arribessin als minuts finals abocats a l’atac. Finalment, els del Segrià no van poder superar la defensa local, que es va mostrar molt sòlida, sobretot en els minuts finals, i van encaixar així la cinquena derrota de la temporada.

La setmana que ve, els lleidatans rebran a casa el setè classificat, l’Horta, a les 16.00 de la tarda, en un partit que es preveu clau perquè els de Bartolo puguin continuar establerts a la zona noble de la taula.

Xavi Bartolo: “L’equip ha mostrat un nivell molt baix”

Després del partit, el tècnic de l’Atlètic Lleida, Xavier Bartolo, va declarar que “l’equip ha mostrat un nivell baixíssim, tant en trets generals com individualment”.Sobre el transcurs del matx, l’entrenador lleidatà va comentar que “el Figueres en cap moment no ha estat gaire superior. Nosaltres és veritat que hem tingut bones ocasions, però al final, com dic moltes vegades, el fet d’estar més a prop de la victòria o la derrota depèn més d’un mateix que del rival i això és exactament el que ha passat”.Finalment, Bartolo va parlar sobre les expectatives de l’Atlètic Lleida en la seua batalla amb els primers classificats i va afirmar que “si l’equip continua mostrant el nivell d’aquest partit serà molt complicat competir per les primeres posicions”.