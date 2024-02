Històric Jaume Pueyo

El fondista lleidatà Jaume Pueyo ha entrat en la història de l’esquí de fons espanyol al convertir-se en el primer esquiador estatal a aconseguir un Top 30 en la prova esprint d’una Copa del Món, després d’acabar setzè en la cita disputada a l’estació nord-americana de Theodore Wirth Park, a Minneapolis. L’esquiador de la Seu d’Urgell no només va passar les proves classificatòries, sinó que va liderar la seua mànega, encara que en la ronda de quarts de final no va poder obtenir el bitllet per a les semifinals per tot just 42 centèsimes en una ronda que es va acabar emportant el suís Janik Riebli.

“Estic molt content pel primer Top 30 en Copa del Món, que finalment ha estat un setzè, encara que ha estat una llàstima no haver entrat en la semifinal. M’ha faltat esquiar una mica millor a la recta final, però he demostrat valentia. Agraeixo a tot l’equip i als qui m’han donat suport. Això és només és el principi”, va assenyalar Pueyo a l’acabar la cursa.Per la seua part, el també lleidatà Ferran Pubill, director tècnic d’esquí de fons de la Federació Espanyola d’Esports d’Hivern, va comentar que “estem satisfets del resultat. Ja tocava. Feia temps que ho perseguíem i només faltava consolidar-ho”. “Estàvem frustrats, ja que té potencial, però per mala sort no arribava. Encara esperem aconseguir millors resultats”, va assenyalar.La victòria en la prova contra el crono a Minneapolis se la va endur el noruec Johannes Klaebo, que aquesta temporada pràcticament compta les seues participacions per victòries. El nòrdic es va imposar en un trepidant esprint final a l’italià Federico Pellegrino i al també noruec Haavard Taugboel.Jaume Pueyo, de 22 anys i pertanyent al Club d’Esquí de Fons Urgellet Cerdanya (CEFUC), afronta la sisena temporada en l’estructura de l’RFEDI. La setmana passada va prendre part al Campionat del Món sub-23 a la localitat eslovena de Planica, on es va quedar molt a prop de les semifinals de l’esprint, la seua gran especialitat. L’urgellenc, que va debutar en uns Jocs Olímpics en la cita de Pequín 2022, es va veure involucrat en una caiguda durant la ronda de quarts de final que el va privar de progressar fins a semifinals.