El Barça batejarà les portes del Camp Nou amb noms de llegendes del club

El Barça està immers en l’obra més important de la seua història: la remodelació del Camp Nou. Les obres van a temps i tot fa indicar que s’estan complint els terminis per tornar a veure l’equip blaugrana jugant a la gespa del renovat estadi el novembre d’aquest mateix any. El club va traslladar als aficionats que podrien tornar de Montjuïc a finals d’any, amb un estadi que ja estarà molt avançat i tindrà les dos primeres graderies fetes per poder acollir més de 65.000 culers.

L’anell, on se situaran les llotges vip, la tercera graderia i la coberta s’acabaran de construir mentre l’equip juga i el maig del 2025 s’espera que estigui acabat al 90%.Pensant ja en la tornada, el club ho farà en el seu 125 aniversari, que ho fa més especial, i d’altra banda una de les iniciatives que hi ha a sobre de la taula és la de posar nom a les portes dels accessos a l’estadi. Aquesta proposta podria atorgar més personalitat al Camp Nou i els accessos podrien deixar de ser números a ser noms d’exjugadors, expresidents o figures històriques de l’entitat. Per exemple, la número 10 podria portar el de Leo Messi. Aquesta iniciativa és molt similar a la que va portar a terme l’Espanyol quan va inaugurar l’RCD Stadium.