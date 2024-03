L'entrenador del Robles Força Lleida, dolgut per ja no tenir opcions de play-off

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Robles Força Lleida va aconseguir el cap de setmana passat la permanència matemàtica en la Lliga Femenina 2, un objectiu que, vist l’inici de temporada que va fer l’equip, té gust de poc. Sense opcions ja de lluitar per jugar el play-off d’ascens, el tècnic Rubén Petrus reconeixia ahir que tant les jugadores com l’staff tècnic “estem enfadats perquè volíem optar a més i no ho hem aconseguit, hem fallat, però tenim l’ambició de continuar demostrant en aquestes últimes jornades que podíem haver estat allà”.