Luis Rubiales desmenteix que hagi demanat la nacionalitat dominicana: "És fals"

L’expresident de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales ha desmentit que estigui tramitant la nacionalitat dominicana i ha justificat la seua presència al país caribeny per qüestions laborals després d’inhabilitació pel petó no consentit a la internacional Jenni Hermoso.

"Això de la nacionalitat dominicana és fals. Quina part no s’entén que estic guanyant-me la vida aquí?. Estic treballant aquí. Soc més aquí que a Espanya. Estic intentant generar recursos perquè tinc una família", ha dit el directiu en declaracions a Europa Press.

Rubiales ha respost així a les informacions d’alguns mitjans espanyols que apuntaven que l’expresident de la RFEF estaria tramitant la nacionalitat dominicana, després que la Guàrdia Civil escorcollés el seu domicili a Granada i la Ciudad del Futbol de Las Rozas (Madrid) per presumptes irregularitats vinculades a la Supercopa d’Espanya i la reforma de La Cartuja.

L’expresident de la RFEF ha expressat aquest dijous la seua voluntat de col·laborar amb la justícia espanyola i va anunciar la seua intenció d’avançar la tornada a Espanya des de la República Dominicana, prevista per al 6 d’abril.

"He demanat al jutjat de tornar quan m’ho demanin", va apuntar Europa Press en un missatge de Whats App Rubiales, la defensa dels quals va remetre un escrit a la jutgessa del Jutjat de Primera Instància i Instrucció Número 4 de Majadahonda (Madrid) Delia Rodrigo de la intenció de tornar a Espanya el 6 d’abril.

No obstant, en el mateix escrit, a què ha tingut accés Europa Press, ha assenyalat que es troba "a plena disposició" del Jutjat i que podria "tornar anteriorment a aquesta data si així s’estimés necessari i si fos requerit per a això".

Rubiales és a la República Dominicana, país on es reunirà amb les seues tres filles i la seua exdona per passar junts les vacances de Setmana Santa i tornarà a Madrid el 6 d’abril, on arribarà en el vol que aterrarà a les 11:25 hores.

"No sabem si ha estat ordenada la detenció del senyor Rubiales, però mitjançant aquest escrit desitgem posar de manifest que el mateix es troba a plena disposició d’aquest Jutjat en nom d’aclarir la investigació en curs", ha assenyalat la defensa.

La defensa de Rubiales va presentar l’escrit aquest dimecres després de tenir coneixement que la jutgessa havia ordenat la pràctica d’una bateria de diligències en el marc d’una peça secreta. Es refereix a una sèrie d’entrades, registres i detencions a Madrid i Granada.

La lletrada va subratllar que ha posat a disposició de les autoritats policials les claus d’un immoble de Luis Rubiales a Granada que estan en poder del seu pare per "evitar danys innecessaris en la propietat".

L’operació de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil per possible corrupció en la RFEF es va saldar inicialment amb la detenció de cinc persones a Madrid i unes altres dos en Granada. Entre els arrestats es trobaven antics col·laboradors de Rubiales com Tomás González Cueto i Ángel González Segura, que han estat posats en llibertat aquest divendres per la jutgessa de Primera Instància i Instrucció de Majadahonda.

Tomás González està sent investigat per la suposada comissió dels delictes de tràfic d’influències, corrupció en els negocis i administració deslleial, i Ángel González pels de corrupció en els negocis, falsedat documental i administració deslleial.