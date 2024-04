Aitana Bonmatí i Cata Coll cauen de la llista de la selecció per molèsties

Les jugadores del Barcelona Aitana Bonmatí i Cata Coll, amb molèsties físiques, no jugaran els dos primers partits de classificació per a l’Eurocopa que enfrontarà la selecció espanyola, contra Bèlgica i República Txeca, i van ser substituïdes en la convocatòria de Montse Tomé per la centrecampista del València Fiamma Benítez i la portera de l’Athletic Adriana Nanclares, convocada per primera vegada amb la selecció absoluta.

Tant Bonmatí com Cata Coll ja no van jugar diumenge a València el partit en què el Barcelona va golejar a domicili el Llevant (0-5) i, encara que no tenen lesions de gravetat, descansaran per precaució.La selecció espanyola es va concentrar ahir a la Ciutat del Futbol de Las Rozas per preparar la doble data classificatòria per a l’Eurocopa de Suïssa 2025, contra Bèlgica a Lovaina aquest divendres, i contra República Txeca a Burgos, dimarts dia 9.Amb sis blaugranes a la llista (Alèxia Putellas, Vicky López, Ona Batlle, Irene Paredes, Salma Paralluelo i Mariona Caldentey), el combinat estatal va celebrar ahir un primer entrenament obert a la Ciutat del Futbol de Las Rozas a les ordres de Montse Tomé, que va tenir una gran assistència de públic.