Marc Torres: “l’ús del Camp d’Esports és del Lleida Esportiu, encara que sigui municipal”

Marc Torres va ser taxatiu quan se li va preguntar pel tema pendent de la resolució del conveni de cessió d’ús del Camp d’Esports ja que s’espera la sentència definitiva.

“Sota la meua humil opinió som els que ens encarreguem del manteniment a raó de 150.000 euros a l’any, a més d’altres reformes que hem fet. Sí que és propietat municipal, però si et lloguen un pis, el propietari no et pot obligar a compartir-lo.” Sí que va dir “obrir les portes” a l’AEM “si així ho necessités”.