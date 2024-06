Marçal Piró, subcampió en el torneig internacional de La Dehesa

El jove genet de Mollerussa Marçal Piró, muntant Eventing de Fay, va obtenir la segona posició en la competició internacional que es va disputar el cap de setmana passat a La Dehesa de Madrid. A més, com que paral·lelament se celebrava el Campionat d’Espanya, també va quedar subcampió de genets menors de 21 anys. D’aquesta forma, Piró compleix els requisits per poder ser seleccionat per a l’Europeu de la seua categoria.