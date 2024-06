Mor Orejuela, llegenda de l’Espanyol i exjugador del Lleida

L’exjugador andalús Diego Orejuela (La Luisiana, 20-1-1962) va morir ahir als 62 anys. En la seua carrera com a futbolista va destacar especialment com a jugador de l’Espanyol, equip en el qual va militar durant més d’una dècada i va capitanejar a la final de la UEFA de 1988 perduda davant del Leverkusen. En els seus inicis com a blanc-i-blau, amb 20 anys, va estar cedit mitja temporada a la UE Lleida, on va jugar 5 partits en la 1981-82.