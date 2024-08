Cinc palistes del Sícoris, al Mundial de Descens

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Campionat del Món de Descens en Aigües Braves que acollirà la localitat lleonesa de Sabero des d’avui fins dissabte comptarà amb la participació de cinc palistes lleidatans, tots ells del Sícoris Club. Els representants seleccionats per la Federació Espanyola de Piragüisme per representar Espanya seran Alan Padilla Moreno, Iker Jiménez Larios, Xavi Miralles Prats, Pau Ocon Miralles i Alba Oronich Morancho, aquesta última serà l’única representant femenina.

Padilla i Jiménez participaran en les proves de canoa, tant en el C1 com en el C2, en les modalitats d’Esprint, Clàssica i per patrulles (la modalitat d’equips).Per la seua part, Miralles i Ocon disputaran el K1 i el K2 amb el caiac, també inserits en les modalitats d’Esprint i Clàssica.Oronich, l’única representant femenina entre els cinc lleidatans, també disputarà el K1 i ho farà en les tres modalitats possibles: Esprint, Clàssica i per patrulles.Els cinc palistes es van reunir amb el president del club, Eduard Abella, abans de viatjar a la competició.