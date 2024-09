El Barça debuta a casa amb un triomf davant de la Reial

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Barcelona va superar ahir la Reial Societat per 3-1 en el primer partit de Lliga F a casa, en un xoc en què les de Pere Romeu, que van dominar més que van transformar, van guanyar gràcies a dos gols de Graham Hansen i un d’Alèxia Putellas.

El quadre donostiarra va aconseguir el gol de l’honor a falta de 13 minuts i fins i tot va tenir una última ocasió per retallar encara més distàncies, però la realitat va ser que les blaugranes, que havien dominat el matx, no van aconseguir materialitzar la superioritat en gols.El duel havia arrancat amb un travesser d’Aitana Bonmatí i diverses ocasions en boca de gol en què la meta basca Elene Lete va salvar el gol. Amb Putellas com a falsa extrem, Aitana Bonmatí al seu lliure albir i Graham Hansen desencadenada, la pilota va transitar pels peus de les blaugranes fins a generar multitud d’ocasions. I va ser, de fet, d’un d’aquests balls en el qual va arribar el primer gol, l’únic de les catalanes que no va anar a pilota aturada. Alèxia va inventar una paret amb Keira Walsh que, a través d’una centrada lateral, va servir amb safata el gol a Graham Hansen (1-0). La noruega va repetir poc després, anotant el segon de falta directa, que va encarrilar el triomf i va permetre que les blaugranes gestionessin el ritme durant tot el segon temps. Alèxia va anotar un penal en el minut 63 i va sentenciar el duel, en el qual no va participar la lleidatana Alba Caño, titular en la primera jornada de Lliga, malgrat estar convocada.