Gerard Encuentra: “Espero un Barris de gala”

Il·lusió, competitivitat i energia van ser tres de les paraules més utilitzades ahir per Gerard Encuentra durant la roda de premsa prèvia del partit que demà afrontarà l’Hiopos Lleida davant del totpoderós Barça, en el que serà l’estrena de l’equip a casa després de la derrota soferta en el debut a Saragossa. Va dir estar “motivadíssim” alhora que “tranquil”, encara que “els nervis a mesura que s’aproximi el partit aniran apareixent”, va reconèixer, i espera un gran ambient. “L’altre dia a Saragossa va venir molta gent i no els vam poder regalar una victòria, tant de bo que aquesta comunió que té l’equip amb l’afició perduri i aquest diumenge puguem veure un Barris Nord de gala.”

El tècnic lleidatà també va voler ser realista davant del nivell del rival que tindran davant. “Cal ser conscients de qui és. Hi anem amb molta il·lusió, però el que no pot passar és que aquesta il·lusió, si no ens surten les coses, ens provoqui frustració i decepció. Hem de ser realistes, el Barça és un equip súper top que està fet per guanyar títols i nosaltres acabem de pujar a la categoria. Hem de jugar amb moltíssima energia, en això els hem de guanyar sí o sí amb el suport de la nostra gent, però sent conscients que davant tindrem un rival molt poderós que ens posarà les coses molt complicades”, va assenyalar.A més, el quadre blaugrana vindrà una mica ferit per la derrota soferta dijous en l’estrena a l’Eurolliga, per això Encuentra s’espera “un rival amb ganes de revertir la derrota a Kaunas. Tenen molts jugadors amb capacitat per generar i fer mal, i a nosaltres no ens pot faltar energia i esperit competitiu, és aquí on hem d’estar molt bé, i després ja intentarem minimitzar els punts forts del Barça, que són molts. Serà difícil fer-los mal, però hem de pensar en nosaltres, fer cada dia les coses més ben fetes i que aquest partit ens serveixi per seguir en una línia ascendent”, va comentar. Un dels punts en els quals el Barça és clarament superior és el joc interior, “on sí que és cert que anem un punt més fluixos”, va dir Encuentra, que va reconèixer que “estem connectats al mercat dia a dia i si apareix alguna opció que vingui per reforçar l’agafarem, però això ja no és feina meua”.

Hi haurà una fan zone davant del Barris Nord

El Força Lleida va anunciar ahir que instal·larà una fan zone davant del Barris Nord perquè els aficionats escalfin motors abans del partit. A més d’aquest espai, com ja va avançar SEGRE, la penya Nucli Bordeus desplegarà un gran mural a la zona de lateral. La fan zone obligarà a tallar el carrer Prat de la Riba per instal·lar uns envelats, que seran operatius abans de l’obertura de portes i després del partit. Tot això gràcies al suport de San Miguel, Grup Bonöbo i Events 91.

Prohibit accedir al pavelló amb begudes

A poques hores per a l’estrena a casa de l’Hiopos Lleida, el club va publicar a les xarxes socials una sèrie de normes que els aficionats que acudeixin al pavelló han de complir, entre les quals destaca la prohibició d’entrar begudes i tampoc bicicletes, patinets i objectes contundents com podria ser un casc de moto o bicicleta. Tampoc no es podrà sortir del pavelló durant el descans i es demana als aficionats que hi vagin amb temps, ja que el club ha preparat un espectacle de llum i so. Les taquilles s’obriran a les 16.00 hores i es podrà accedir al pavelló a partir de les 17.00.

Els abonats poden alliberar el seu seient

Una de les novetats que ha posat en pràctica aquest any el Força Lleida és la possibilitat que tenen els abonats d’alliberar el seient si no tenen intenció d’anar-hi. En aquest cas, rebran el 50% de l’import de l’entrada d’aquest partit sempre que s’hagi venut, i els diners, que s’ingressaran al Moneder Virtual, es podran canviar per entrades d’aquesta temporada o en l’abonament de la campanya 2025-2026.