Anna Noguero, finalista al Circuit Marca

Anna Noguero, jugadora del grup d’alt rendiment del CN Lleida, es va proclamar subcampiona del torneig estatal corresponent al Circuit Marca, que es va disputar diumenge passat a les instal·lacions de l’Emilio Sánchez Academy, a Barcelona.

Noguero, en la categoria sub-18, va caure a la final davant d’Alba Sallés, que partia com a cinquena cap de sèrie, per un doble 6/3, després de fer la lleidatana un gran torneig.En la categoria sub-18 masculina Max Solano, cap de sèrie número 8, es va imposar a Rocco Richardson per 6/3 7/5.En aquesta prova van participar més de 350 jugadors de tot Espanya en diferents categories de formació.