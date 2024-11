Fita històrica de l'Hiopos Lleida: el primer equip a guanyar un quart per 19 punts a la pista del Madrid

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Malgrat no anar-se’n amb el premi del triomf en la visita al Reial Madrid de diumenge (85-78), l’Hiopos Lleida va entrar en els llibres d’història de la màxima competició al convertir-se en el rival que guanyava un quart per més diferència de punts (19) a l’equip madridista a la seua casa en tota la història de la Lliga ACB, gràcies al 15-34 del tercer parcial amb què els de Gerard Encuentra es van tornar a posar en el partit després d’una mala primera meitat (51-25)

Fins a la visita del conjunt lleidatà, l’equip que havia aconseguit una renda més gran a favor en un quart a Madrid havia estat el Joventut de Badalona la temporada 2002-03, quan va aconseguir vèncer per una diferència de 18 punts (13-31). Diumenge, l’equip de Gerard Encuentra va superar per un punt l’esmentada diferència, impulsat pel gran encert des de la línia de tres punts, amb tres triples de Hasbrouck, dos de Muric i un altre de Bropleh per sumar-ne un total de sis, dels set que va anotar el conjunt lleidatà en tot el partit.

Amb el seu gran paper a la sortida del descans, l’Hiopos Lleida va rebaixar la diferència de 26 fins als set punts, per arribar a posar-se a tres quan quedaven pocs segons per al final, amb el 81-78, encara que una polèmica antiesportiva en contra va liquidar les opcions lleidatanes.

La visita del Corunya, a 25 euros

D’altra banda, el club va treure ahir a la venda les entrades per al partit davant del Corunya de l’1 de desembre, que significarà la tornada a la competició després de l’aturada per seleccions que ha arrancat avui i també suposarà el retorn de l’acció al Barris Nord després de gairebé un mes. Els preus seran els més econòmics fins a la data, perquè l’entrada general costarà 25 euros a totes les zones, a excepció de les de Principal, Lateral i Lateral Superior, que costaran 35 euros. Per al duel, el club espera poder haver reforçat ja la posició de base. De moment, no hi ha avenços en les negociacions amb el Maroussi grec per a la incorporació de l’islandès Elvar Fridriksson. Encuentra va reconèixer a RAC1 que “és un jugador que interessa i que hi ha hagut contactes amb el seu club”, però s’han de tancar les condicions de la seua sortida.