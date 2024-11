Villar podria debutar amb l'absoluta i cara i creu per a Bozic i Madsen

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La selecció espanyola masculina de bàsquet, que va perdre els seus dos primers compromisos davant de Letònia i Bèlgica, necessita guanyar avui (18.00 hores) la d’Eslovàquia a Bratislava per no complicar-se més la classificació cap a l’Eurobasket 2025, un duel en el qual podria debutar amb l’absoluta el jugador de l’Hiopos Lleida Rafa Villar. El base barceloní ha estat una de les grans novetats en la llista de convocats de Sergio Scariolo, en la qual també figura el seu company en el quadre lleidatà Oriol Paulí, que torna a la selecció. Espanya visita Bratislava en aquesta tercera jornada amb la necessitat de reconduir el seu rumb. Després del nefast inici d’aquesta fase classificatòria i la posterior desfeta olímpica a París 2024, als pupils de Sergio Scariolo els urgeix aconseguir un triomf que espanti fantasmes. D’altra banda, ahir van jugar dos dels cinc jugadors de l’Hiopos convocats en aquesta finestra FIBA, Luka Bozic i Alex Madsen. El croat va sortir en el seu debut i va ser el millor de l’equip amb els seus 25 punts, 9 rebots i 34 de valoració, claus en la victòria de la seua selecció davant de Bòsnia & Hercegovina (89-76). El finès, per la seua part, també va brillar, però els seus 8 punts, 10 rebots i 7 assistències (16 de valoració) no van evitar la derrota davant de Geòrgia (83-90).