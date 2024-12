Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El projecte socioesportiu Referents, impulsat per FemBase per educar en valors a través de l’esport, va arribar ahir al Recasens amb la visita de 54 alumnes de sisè de Primària de Lestonnac. Allà, les jugadores del primer equip femení de l’AEM Maryame Atiq i Vero Ferrera van fer una xerrada als alumnes i per finalitzar l’activitat, les dos jugadores van organitzar uns rondos perquè els alumnes poguessin jugar.