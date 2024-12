Nadal saludable

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

Les tradicionals carreres nadalenques tornaran a inundar el calendari atlètic lleidatà en aquests últims dies de l’any. Més de 6.000 atletes de totes les edats es llançaran al carrer en una dotzena de localitats de la província per acabar el 2024 fent exercici, ja sigui caminant, al trot o, fins i tot, amb bicicleta, en diferents proves previstes per als dies 25, 26, 28 i 31 de desembre.

Les Sant Silvestre tornaran a ser un any més majoria, i se’n disputaran una desena, sent les de la Seu d’Urgell i de Lleida les més multitudinàries. La de la capital de l’Alt Urgell, impulsada des de l’any passat per l’ajuntament, espera una participació per sobre dels 2.000 atletes en la seua quinzena edició. Pel que respecta a la Sant Silvestre de Lleida, la més veterana de la província amb 29 edicions, confia a superar els 1.800 participants i atacar el rècord dels 2.000 l’any que ve en el seu trentè aniversari.

Bossòst impulsarà per divuitena edició una altra de les Sant Silvestre de referència, que manté el recorregut de 6 quilòmetres i espera superar els 300 inscrits. Una xifra similar esperen tenir a la línia de sortida a Esterri d’Àneu, que compleix la seua desena edició; el Pont de Suert, que ja n’acumula quinze; Tàrrega, que celebrarà la seua tretzena, i Bellver de Cerdanya, que arriba a la sisena. Per la seua part, Artesa de Segre i Ponts mantenen el format trail i ciclista, respectivament, mentre que la Poblatana de la Pobla cau del calendari.

Algunes de les curses tindran també un component solidari i emotiu, com és el cas de la tretzena edició de la Cursa dels Nassos d’Oliana, previst per al dia 28 i que es dedicarà a la memòria de Josep Piqué Palau, l’atleta de la localitat que va morir l’any passat en plena carrera. L’organització també aportarà un euro de cada inscripció, que preveu que rondarà els 400 atletes, per a la lluita contra el càncer. També tindrà esperit solidari la Sant Silvestre de Rosselló: per inscriure’s cal aportar productes per al Banc dels Aliments, i la Torrotrotada, que recollirà material esportiu.