Un AEM efectiu passa per damunt del Reial Madrid al Recasens (2-0)

Publicat per Jordi Argilés Verificat per Creat: Actualitzat:

L'AEM ha sortit a guanyar el partit des del xiulet inicial i en la primera arribada, al minut 4, Marina ha acabat rematant a dins la porteria després d'un primer intent d'Evelyn. Amb el marcador en contra, el Madrid ha reaccionat a través del joc en pilota, però les lleidatanes estaven molt segures en defensa i no permetien ocasions clares a l'equip madridista. Fins i tot ha estat Marta Gestera, al minut 25, que ha estat a punt de fer el segon, però ha rematat de forma desviada. Al minut 28, ha arribat un penal de Sara, després d'unes mans dins l'àrea, que ha aprofitat Evelyn per fer el segon. Evelyn era la jugadora més activa del partit i, al minut 40, a perdonat el tercer amb una rematada al travesser. L'AEM ha estat molt superior al Madrid durant la primera meitat.

La segona part ha començat amb un partit més travat sense accions de perill en cap de les dues àrees, l'AEM estava còmode sobre el terreny de joc amb el marcador a favor i sense passar-ho malament en defensa. Els entrenadors han buscat cames fresques amb els primers canvis. Laura Martí ha aturat dues arribades perilloses del Madrid, just abans de l'expulsió d'Amaia per tallar una jugada d'Evelyn sent l'última defensora, al minut 72, que deixava a les lleidatanes amb superioritat numèrica. L'AEM ha defensat el resultat als últims minuts, però ja en el temps afegit el Madrid ha marcat el seu gol, sense temps per buscar l'empat. Victòria molt important per continuar en posicions de play-off.