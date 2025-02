Jenni Hermoso, al judici pel petó de Rubiales: "Em vaig sentir poc respectada des del primer moment"

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

La futbolista Jenni Hermoso ha assegurat que es va sentir violentada i "poc respectada" tot just rebre el petó a la boca de l’expresident de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales després de guanyar el Mundial i si bé no recorda haver-li sentit que li digués que anava a donar-se'l, com ell assegura, ni ho va consentir ni ho hauria consentit.

En la seua declaració com a perjudicada en la primera sessió del judici que se segueix des d’aquest dilluns a l’Audiència Nacional, Hermoso, a preguntes de la tinenta fiscal, Marta Durántez, ha sostingut que "des del primer moment" va tenir intenció de denunciar aquests fets i en va parlar amb els seus advocats abans de personar-se a la Fiscalia.

Un acte, ha dit, que no ha de passar en cap àmbit social o laboral: "Sabia que m’estava besant el meu cap", ha incidit, i ha lamentat també les conseqüències que li va portar haver-ho denunciat, malgrat les pressions que assegura que va patir per no fer-ho per part de Rubiales i el seu entorn, entre elles no haver gaudit del títol com li hagués agradat i no ser convocada amb la selecció, entre d’altres.