Nou empat del Lleida, i ja en van 6 (0-0)

El partit ha començat amb molt ritme per part de l’Olot, ja que al primer minut de partit Iñaki ha hagut de realitzar una gran aturada. A aquesta, l’han seguit dos serveis de cantonada pels de la Garrotxa. El Lleida ha sabut reaccionar amb una gran jugada individual de Diego Iglesias que ha aturat Pol Ballesté. Uri ha vist la targeta vermella al minut 20 per una entrada sobre Quadri que automàticament ha demanat el canvi per Adri Lledó. Aquest últim ha rebut la groga al minut 32. Al minut 35 Adri Gené ha intentat un gol olímpic que ha refusat Ballesté a la perfecció. L’ha tingut el Lleida amb una gran centrada d’Unai que ha engaltat Naranjo al pal amb l’infortuni que ha rebotat a l’esquena de Ballesté i ha tornat a donar a la fusta. La primera part ha acabat amb una falta d’Adri Gené que ha blocat el porter del conjunt gironí.

La segona meitat ha iniciat amb un primer atac del Lleida. Adri Gené ha xutat des de la frontal i ha sortit fregant el lateral de la porteria. El conjunt de la Terra Ferma ha dut la iniciativa durant els primers minuts de la represa servint cinc serveis de cantonada. Al minut 62, Marc Garcia ha realitzat un triple canvi per dinamitzar el partit. Adri Gené ho ha tornat a intentar des de fora de l’àrea i Ballesté ha posat molt bé la mà a baix. El Lleida ho ha continuat intentant amb el domini de la pilota, però l’Olot s’ha sabut defensar. Al 90, Iñaki ha aparegut per segona vegada en el partit per aturar una rematada de cap d’un jugador de l’Olot. El Lleida s’ha vist bloquejat en atac i aquesta inoperància no ha permès al conjunt de Marc Garcia passar de l’empat.

L’equip blau suma 34 punts i se situa a la desena posició. La setmana que ve marxarà cap a terres valencianes per jugar diumenge a les 17:00 a Alzira.