Suspesa la reunió de la Paeria amb el Lleida CF per decisió del club

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i el regidor d’Esports, Jackson Quiñónez, han assistit aquest dilluns, com estava previst, a la reunió convocada per la Paeria amb els dirigents del Lleida CF a l’ajuntament de Lleida per tal d’escoltar les seves aportacions a la proposta de conveni per a l’ús especial del Camp d’Esports. Per part del Lleida CF, hi han assistit el president Luis Pereira, per videoconferència, l’adjunt a la presidència, Marc Torres, i la directora general, Marta Pereira.

A l’inici de la reunió, a petició de l’alcalde, l’adjunt a la presidència del Lleida CF, Marc Torres, ha confirmat que han presentat denúncia contra ell i el regidor d’Esports. Donada aquesta situació i d’acord amb les recomanacions dels serveis jurídics municipals, l’alcalde ha anunciat que tant ell com el regidor d’Esports, també afectat per la denúncia, s’havien d’abstenir de participar en la trobada. En el seu lloc, s’ha comunicat als dirigents del club que els substituirien dos membres del govern municipal. Ells, no obstant, han declinat la proposta i han optat, per ordre del president, aixecar-se de la trobada, segons han explicat des de l'ajunyament. El deure d’abstenció de les persones afectades és una de les conseqüències de la presentació de la denúncia, de la qual no han rebut desde la Paeria, de moment, cap notificació, diuen des del consistori.

L’ajuntament de Lleida, mitjançant un comunicat, "rebutja la confrontació i lamenta la decisió del president, Luis Pereira, d’ordenar a l’adjunt a la presidència, Marc Torres, i la directora general del Lleida CF, Marta Pereira, que s’aixequessin de la taula". La Paeria "manté la voluntat d’escoltar les propostes del club". La regidoria d’Esports oferirà als dirigents del Lleida CF la possibilitat de fer arribar les seves propostes per escrit.