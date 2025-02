El CT Lleida remodelarà pistes, accessos i el gimnàs

El Club Tennis Lleida va celebrar ahir assemblea ordinària i extraordinària de socis en la qual la junta directiva presidida per José Luis Solans va presentar els comptes i va informar de nous projectes. En aquest sentit, el club té previst remodelar algunes pistes de tenis que s’han anat deteriorant amb el pas del temps i, sobretot, ampliar el gimnàs. A l’haver passat totes les activitats fitnes al flamant edifici polivalent la sala que compartien amb el gimnàs permet l’ampliació d’aquest col·locant-hi més màquines. Val a recordar que l’edifici polivalent, construït a sobre dels vestidors, ocupa un espai d’uns 200 metres quadrats, el seu cost va ser d’uns 400.000 euros i va ser finançat amb fons propis amb què ja comptava el club.

Un altre dels projectes destacats que pensa emprendre l’entitat i que va presentar ahir als socis és la modificació de l’accés a les instal·lacions. Segons va explicar el president José Luis Solans, “el pàrquing d’entrada al club el remodelarem i el pavimentarem de nou. Volem fer un pas de vianants entre el pàrquing gran i el petit per un tema de seguretat, sobretot quan creuen els nens aquest tram de carretera”.

El club també procedirà a renovar la sauna i crearà una galeria d’honor en la qual es farà un reconeixement a persones que hagin fet una aportació important per al club al llarg de la seua història.

Entre els esdeveniments i assoliments aconseguits, Solans va destacar que el club va entrar al Hall Of Fame del Tennis Català amb motiu de ser una entitat centenària i per la seua aportació a la història d’aquest esport a Catalunya, o la celebració l’any passat del Catalonia Open WTA 125, un torneig internacional femení que aquest any acollirà Vic i per al qual el club lleidatà es postula per al 2026. “Vull destacar també que per sisè any consecutiu ens han donat el premi a l’excel·lència i que vam ser fa set anys els que vam obrir pas amb aquest reconeixement. També em satisfà la sala que hem creat de tots els expresidents”, va indicar Solans. El club, que compta amb 3.700 socis, va mostrar uns comptes sense endeutament sobre un pressupost de gairebé 2,8 milions que aquest any serà molt similar.