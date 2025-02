Arxivada una denúncia d’Albert Esteve contra Paeria i Pereira

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El Jutjat d’Instrucció número 1 de Lleida ha arxivat les denúncies interposades per l’expresident del Lleida Esportiu Albert Esteve el febrer del 2022 contra el llavors regidor d’Esports Ignasi Amor, l’exmembre del gabinet d’alcaldia Juanjo Falcó, l’actual president del Lleida CF Luis Pereira i l’exdirector general del club Vicente Javaloyes quan l’anterior govern municipal va autoritzar a canviar els panys del Camp d’Esports impedint-li accedir a la instal·lació.

El motiu de la denúncia contra Ignasi Amor era que la Paeria havia autoritzat Luis Pereira a canviar els panys del Camp d’Esports perquè es va considerar en aquell moment, amb tota la informació de la qual disposava el consistori, que ell era el nou president del club en substitució d’Albert Esteve.

Quant a la denúncia contra Juanjo Falcó es devia al fet que el dia que s’anaven a canviar els panys Albert Esteve era present per impedir l’accés a Luis Pereira i Vicente Javaloyes i, a instàncies de l’expresident, els Mossos van cridar l’assessor tècnic municipal perquè els digués qui autoritzava la Paeria per entrar a les instal·lacions. Falcó els va respondre que per part de l’ajuntament, segons els constava amb la documentació que posseïen, el president del club era Luis Pereira.

Esteve argumentava en la seua denúncia que “Luis Pereira, Vicente Javaloyes i altres persones no identificades van acudir a les oficines del club, trencant els panys i accedint per la força” i que l’autorització de la Paeria perquè accedissin a les instal·lacions era “contrària a dret” i sol·licitava per això “la recuperació de la possessió”.

En la seua interlocutòria, la jutge diu que “els fets relatats en les denúncies interposades per Albert Esteve no tenen absolutament rellevància penal” i acorda “el sobreseïment provisional i arxivament de les actuacions al no existir indicis racionals de l’existència de delicte”.

Val a recordar que aquell va ser un moment important en l’esdevenir del club perquè va ser aquest suport del govern llavors format per ERC i Junts el que va permetre que el grup de Pereira pogués començar a treballar.