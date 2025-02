L’Open Vall Fosca torna a celebrar-se després de 6 anys

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La tradicional Travessa Internacional Open Vall Fosca d’esquí-alpinisme tornarà demà dissabte després de sis anys sense poder celebrar-se a causa de la falta de neu. El 2019 es va celebrar l’última edició d’aquesta prova que se celebra cada dos anys, organitzada pel Club d’Esquí Pobla de Segur i l’ajuntament de la Torre de Capdella.

Aquesta setzena edició torna amb força i amb un recorregut de 16,5 km i un desnivell positiu de 1.890 metres. Tot un repte que els participants hauran de superar. Entre els inscrits es troben reconeguts esportistes com Laura Orgué, Nil Cardona o Marc Pinsach. El fet d’haver estat tants anys sense poder celebrar la cursa, ha passat factura en el número d’inscrits, que són menys que en edicions anteriors, en les quals s’havien hagut de tancar les inscripcions. En aquesta edició es preveu arribar als 50 equips, que impliquen la participació d’un centenar d’esquiadors. El recorregut ja definit no variarà si les condicions meteorològiques i el perill d’allaus no canvien. Com en edicions anteriors, el recorregut és inèdit i permetrà als participants disfrutar de l’esquí de muntanya i de l’entorn i els paisatges d’aquest lloc, ubicat a l’entorn del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. El recorregut i les característiques de la cursa es presentaran amb més detall als participants en el briefing que es realitzarà avui.

Els organitzadors de l’Open Vall Fosca s’afegeixen a la reivindicació que ja estan fent molts esportistes d’esquí de muntanya, on mostren la seua preocupació per com s’està perdent la seua essència. Actualment en competicions com el Mundial els participants es troben portes de descens o escales als recorreguts que desvirtuen la naturalesa d’aquesta modalitat d’esquí.

Així mateix, Open Vall Fosca és una cursa d’esquí de muntanya i alpinisme que manté aquesta essència i s’adhereix al moviment #SaveSkimo per preservar l’autenticitat i els valors fonamentals d’aquesta disciplina.