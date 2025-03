Derrota a la final de la Copa del Rei (4-5) d’un gran Pons Lleida

El Pons Lleida ha perdut aquest migdia la primera final de Copa del Rei de la seua història en un partit vibrant amb el Reus (4-5), en el qual només la mala sort, alguns errors en defensa i una polèmica decisió arbitral ignorant un penal sobre Nuno Paiva li han privat del títol.

El Pons Lleida ha iniciat la final amb intensitat, i ja ha comptat amb una primera ocasió en el primer minut, amb un tret de Fran "Tombita" Torres. Aquest domini lleidatà ha tingut el premi molt aviat, perquè Nuno Paiva ha obert el marcador en el minut tres. El Llista ha continuat estrenyent i Jordi Badia ha estat a punt d’ampliar l’avantatge un minut després. Tanmateix, el Reus també protagonitzava alguns acostaments perillosos a la porteria de Martí Zapater, que ha hagut de fer una gran parada després d’un tret de Ferran Giménez. Els del Baix Camp han aconseguit l’empat en el minut 14, quan Martí Casas ha aprofitat un embolic en l’àrea del Pons Lleida. A partir d’allà, el Reus ha fet un pas endavant i, just després de què "Tombita" Torres tingués una ocasió per posar als d’Edu Amat per davant, de nou Martí Casas ha marcat en un llançament de falta, completant la remuntada. El Pons Lleida ha acusat el cop i al cap de només un minut una altra vegada Martí Casas ha anotat l’1-3 aprofitant una pèrdua de bola dels lleidatans. Amat s’ha vist obligat a parar el partit amb un temps mort, i en la represa Nuno Paiva ha estavellat un tret al pal. En el minut 20, el "Xino" Miguélez, que poc abans havia hagut de ser atès per un cop, ha tingut una altra ocasió que ha parat el porter del Reus, Ballart. Però la insistència ha donat els seus fruits un minut després, quan "Tombita" Torres ha fet pujar el 2-3 al marcador. I quan semblava que el Pons Lleida era molt a prop de l’empat, Martí Casas li ha assestat un dur cop firmant un pòquer de gols per establir el 2-4 moments abans d’arribar al descans.

A la tornada dels vestidors, el Pons Lleida ha sortit a l’atac per intentar aconseguir la remuntada. Moncusí ha tingut una clara oportunitat en el minut 29, però el 31 els àrbitres han castigat amb targeta blava una infracció de Miguélez i Martí Casas, com no, ha aprofitat la falta per fer el 2-5 i aconseguir tot un repòquer de gols. Això ha estat un cop per als lleidatans, que han reaccionat arran d’un penal a "Tombita" Torres en el minut 35. Nuno Paiva l’ha llançat i la bola s’ha estavellat al travesser, però ell mateix ha recollit el rebuig i ha acabat marcant (3-5). Llavors el Pons Lleida s’ha llançat en bloc, però sense fortuna davant del gol ni tampoc amb l’actuació arbitral, ja que Nuno Paiva ha estat objecte d’un clar penal en el minut 41 que els col·legiats no han xiulat, la qual cosa ha portat a al voltant de 150 aficionats lleidatans que eren a les grades a corejar "mans enlaire, això és un atracament!". Moncusí ha tornat a disparar alt en el minut 44, i l’emoció s’ha disparat fins el límit quan Nuno Paiva, amb una rematada llunyana, ha marcat el 4-5 (el tercer del seu compte particular) a falta de 2 minuts i 22 segons per al final. Jordi Badia ha estat a punt d’empatar, igual que Darío Giménez, que ha tingut una oportunitat claríssima quan el seu llançament directe per la desena falta del Reus s’ha estavellat al pal. Tanmateix, la sort li ha estat esquiva al Pons Lleida i el títol ha estat per al Reus.