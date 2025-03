Empat en un partit on l’Atlètic Lleida ha anat a remolc contra el Badalona (1-1)

Publicat per aleix blanch Creat: Actualitzat:

L’Atlètic Lleida rebia al Badalona amb la intenció d’allargar la bona dinàmica de resultats, on els lleidatans havien aconseguit sumar 13 dels últims 15 punts. El Badalona viatjava a Lleida amb l’objectiu de puntuar i apropar-se a les posicions de play-off.

El partit ha començat amb un xut de Nil Sauret que ha marxat alt. El Badalona ha centrat el seu joc a buscar l'espai entre els defensors de l’Atlètic Lleida que partien sempre molt avançats. Al minut 26 Jaume Piñol ha trobat l’espai a l'esquena de Dauda i Manrique i s’ha plantat mà a ma contra Pau Torres, el jugador del conjunt badaloní ha definit a la perfecció situant el 0-1 al marcador. El Badalona ha continuat fent mal a l'esquena i Toni Larrosa ha pogut fer el segon pels visitants, Pau Torres ha fet una gran aturada. En els trams finals de la primera part els de Gabri García han pujat el ritme i han tingut l'última de la primera part mitjançant Villote, la defensa del barcelonès l’ha tret sota pals.

Al descans han entrat Boris Garrós i Cucurull per canviar la dinàmica del partit. En el minut 54 Boris ha empatat el partit després de desviar lleugerament un xut defectuós de Nil Sauret. Semblava que Gabri havia donat la tecla amb els canvis. La igualtat ha estat present al marcador durant tot el desenvolupament de la segona part, poques ocasions de perill per part dels dos conjunts. L'última oportunitat de l’Atlètic Lleida ha set per Wilber Hurtado a la sortida d’un córner, el porter Azón ha estat molt atent. Finalment el partit ha acabat 1-1.

Amb aquest resultat l'Atlètic Lleida es manté en tercera posició amb 41 punts i en posicions de play-off. El pròxim partit dels de Gabri serà diumenge vinent a les 12.30 contra l’Escala.