L'AEM, de cap al play-off (2-1)

Publicat per jordi argilés Creat: Actualitzat:

El partit ha començat molt igualat al Recasens entre dos equips que buscaven crear perill a través de la possessió de la pilota. Les ocasions eren poques i sense perill per les dues porteres. Els minuts passaven i el Barça semblava que a poc a poc anava dominant el joc i començant a arribar amb més perill, però ha estat l'AEM amb l'arma de la pilota aturada al minut 42 qui ha obert el marcador amb una rematada de Marta Gestera al primer pal. Sense temps per la reacció, al minut 45, en una falta llunyana Noe ha donat la seva segona assistència, aquest cop per Vero Herrera que ha marcat amb el cap el segon gol de l'AEM. Amb l'eufòria lleidatana s'ha arribat al descans.

La segona part ha començat amb el guió de la primera, però amb un Barça que buscava ràpidament retallar distàncies per entrar al partit. L'AEM es trobava còmode defensant. El Barça ha buscat posar cames fresques amb els primers canvis i ha trobat el premi al minut 68 amb el gol de Serrajordi. El gol ha despertat a l'AEM que s'ha ficat la granota de treball i ha defensat el marcador fins a l'últim minut del temps afegit per sumar tres punts molt importants contra un altre equip de la zona alta de la classificació.