El Lleida torna a perdre dos punts més (1-1)

El partit ha començat amb alta intensitat per part del Lleida i prova d’això ha estat la triple ocasió de la qual ha disposat el conjunt d’Idiakez. Al minut 7, Unai ha realitzat un gran xut que el porter rival ha enviat a servei de cantonada. Iker l’ha servit i Kiriejevas ha hagut de tornar a treure la mà. Acció següent, Guillem Naranjo també ho ha intentat, però s’ha tornat a trobar amb el mur del Mallorca. El problema ha arribat al minut 10, quan Domènech ha enviat la pilota al fons de la xarxa (1-0). Adri Gené també ha disposat d’una ocasió i el porter del filial mallorquí ha tornat a intervenir. Al minut 18, Guillem Naranjo ha provocat un penal que, posteriorment, ha aturat Kirijevas a Unai Garcia. El conjunt d’Idiakez ha continuat atacant, prova d’això ha estat el travesser a l’última jugada de la primera meitat en una jugada centrada per Adri Gené i rematada per Iker Garcia.

La segona meitat ha iniciat amb un domini clar del Lleida, tot i que no ha aconseguit materialitzar les jugades. Al minut 56, Neyder ha rebut la primera groga després d’una falta bastant clara. 4 minuts més tard, també l’ha vist Mario Domingo per una falta al mig del camp. Hi ha hagut poca estona de joc, i en un atac, en una precipitació de Quadri, l’àrbitre li ha mostrat la groga. Al minut 79, després del triple canvi del Lleida, Diego Iglesias, amb una gran elàstica, ha intentat superar un defensor rival i aquest li ha etzibat una puntada. L’àrbitre ha xiulat la pena màxima i Adri Gené no ha fallat (1-1). Cortijo també l’ha tingut després d’una centrada de Diego, però la pilota ha marxat fregant el pal esquerre. El Lleida no s’ha donat per vençut i ha continuat atacant. Al 93, Iker ha tornat a estavellar una pilota al travesser. Finalment, el conjunt lleidatà no ha aconseguit anotar l'1-2 i el matx ha acabat en taules.

El Lleida CF seguirà una setmana més fora del play-off i a tres punts d'aquest. La setmana vinent el conjunt d’Íñigo rebrà l’Europa al Camp d’Esports a les 17:00 del diumenge.