L’Hiopos Lleida ha aconseguit aquesta tarda una victòria vital en la seua lluita per mantenir-se en l’ACB en imposar-se al Casademont Zaragoza per (97-91), en un duel en el qual sempre ha anat per davant des de mitjans del segon quart.

L’Hiopos, una vegada més, no ha entrat res bé en el partit, amb tres pèrdues de pilota en els quatre primers atacs, mentre que la Saragossa veia la cistella com una piscina i firmava un 4 de 4 en triples, per la qual cosa el parcial inicial ha estat de 2-12, obligant Gerard Encuentra a sol·licitar un temps mort, que ha aprofitat per donar entrada Bozic, Bropleh i Batemon. Aquest últim ha encistellat un triple que ha suposat l’inici d’una reacció que ha permès als locals arribar al final del primer quart perdent per només dos punts (17-19), malgrat no jugar bé.

El segon quart ha començat amb un intercanvi de triples, tres per part dels locals i quatre dels visitants, la qual cosa ha portat el Casademont a assolir un avantatge de 5 punts (26-31). L’Hiopos ha donat la volta al marcador amb un de parcial de 10-0 (36-31). A partir de llavors, els d’Encuentra s’han mantingut sempre per davant, de la mà d’un gran Luka Bozic, que ha anotat 12 punts en el primer temps, per arribar al descans amb set punts d’avantatge (50-43).

A la tornada dels vestidors, els locals han mantingut el control del partit i amb un triple de Batemon i dos tirs lliures de Villar han aconseguit una renda de 12 punts (55-43), la màxima fins llavors, amb Hamilton sent per fi clau en la intimidació i el rebot defensiu. No obstant, el Saragossa ha tornat a encertar amb els triples de la mà de Slaughter, Spissu i Yusta, fins posar-se a sol de 4 (65-61). En aquell moment, un altre atac de l’Hiopos ha comportat un de parcial de 7-0 que li ha servit per tancar el quart 11 a dalt (72-61).

L’últim quart, els triples i alguna pèrdua de pilota de l’Hiopos han fet que la Saragossa es posés a només un punt (83-82), a falta de poc més de 4 minuts per al final. Els locals han comptat llavors amb el lideratge de Batemon, autor de 22 punts i amb 28 de valoració, i han recuperat un marge de 5 punts que han sabut rendibilitzar fins el final (97-91), aconseguint així la setena victòria que trenca una ratxa negativa de 4 derrotes seguides. Ara, té dos triomfs més que el Coruña, cuer, i un més que la Granada, que visita en la pròxima jornada.