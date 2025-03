Impulsen a Tàrrega un equip de futbol integrat per dones a partir dels 30 anys

Publicat per POL ROBERT VIVES Creat: Actualitzat:

Un grup de dones treballa per crear un equip de futbol femení per a veteranes a la capital de l’Urgell dins del Club de Futbol Veterans Tàrrega amb l’objectiu de compartir i gaudir aquest esport. La idea va començar a l’octubre quan a partir de la proposta que va fer una dona, que feia poc que s’havia instal·lat a la zona, al president del club, Ricard Lombardo. Aquest va rebre la proposta amb entusiasme i va contactar amb Alba De Lamo, presidenta de l’escola de futbol Tàrrega i futura jugadora del club que s’està gestant, a qui també li va semblar una gran idea, ja que “havia escoltat diverses mares que sempre m’insistien a veure si es creava un equip de veteranes i quan el Ricard m’ho va comentar, de seguida vaig acceptar”, va assenyalar.

A partir d’aquell moment el projecte no ha parat, s’han fet moltes reunions i actualment ja compten amb sis jugadores. L’objectiu és reunir-ne entre 12 i 15 per competir a la lliga de veteranes de Lleida, on actualment hi ha quatre conjunts.

El nou equip oferirà una oportunitat a totes aquelles dones majors de 30 anys que vulguin jugar a futbol. Lombardo va destacar que “és l’oportunitat per a algunes jugadores de conèixer aquest esport i per a d’altres de tornar a competir i finalment de gaudir d’aquest esport que mou tanta gent”. La intenció és entrenar-se només un dia a la setmana.

Qualsevol interessada a formar part de l’equip només ha d’enviar un correu electrònic a veteranstarrega1@gmail.com o bé contactar amb el Club Futbol Veterans Tàrrega a través del seu compte d’Instagram.