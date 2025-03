Un empat que deixa quasi sentenciat el Lleida (0-0)

Publicat per COLAU OBRADOR Creat: Actualitzat:

El partit ha començat lent, amb els dos equips agafant-se la mesura. No ha estat fins al minut 7 del partit, on la Penya Deportiva ha tingut la primera ocasió clara, amb un xut des de dins de l’àrea. El partit ha continuat amb poques idees dels dos conjunts, sense apropar-se a cap de les dues àrees amb perill. Passat l’equador de la primera meitat, ha arribat el primer xut d’Adri Gené, que ha marxat molt lluny. Arribant al 40, el Lleida ha provocat l’ai a la grada amb un intent de xut directe des del córner de Gené, el jugador més destacat dels lleidatans en la primera meitat. Els primers 45 minuts han acabat amb 0-0 i poc perill.

La segona part ha començat amb el mateix ritme de joc, i amb poques idees dels dos equips. Amb més ocasions de la Penya Deportiva, sobretot per errades del Lleida. Qui ha mantingut dintre del partit als lleidatans ha estat Iñaki, que ha fet tres parades clau després d’errors de concentració de la defensa lleidatana. Les millors jugades blaves les ha portat Efe, que ha sortit al 86 i ha estat l’únic que ha intentat moure la defensa rival. En l’afegit Iñaki ha tornat a salvar una pilota clau, i tan sols en els últims 4 ha intentat el Lleida fer més, però no han estat bé combinant. El partit ha acabat amb un córner on ha pujat el porter local, però que ha acabat en res.

El Lleida empata un altre partit i el nou entrenador Idiàkez continua sense guanyar. La setmana que ve rebran al Terrassa al Camp d’Esports diumenge a les sis de la tarda.