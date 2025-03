El Hiopos Lleida perd al Barris Nord contra un bon Joventut (81-86)

Publicat per jordi argilés Creat: Actualitzat:

El partit ha començat malament pels interessos lleidatans amb un parcial de 2-13 per la Penya. Han arribat els primers canvis de Gerard Encuentra i amb l'encert de Muric, sumat a la direcció de Batemon han aixecat el marcador els últims cinc minuts. Un parcial de 20-5 pel Hiopos Lleida ha deixat el 22-18 al final del primer quart.

L'inici del segon quart ha estat igual per la Penya que ha tornat a posar-se per davant al marcador amb el 22-23, tot i això, el Hiopos Lleida també continuava veient amb facilitat l'anella rival i Walden es posava l'equip a l'esquena. Els lleidatans s'han carregat de faltes mentre la Penya no tenia cap falta a l'electrònic. A base de cistelles a la pintura, Tomic castigava a l'equip d'Encuentra. Un triple final d'Oriol Paulí i una cistella de dos del Joventut han deixat un 40-45 al descans.

El tercer quart ha començat amb un Dotson endollat pel Joventut i Tomic fent mal als interiors del Hiopos Lleida per dominar absolutament les cistelles. Luka Bozic i Pierre Oriola eren les referències en atac dels lleidatans que en un minut han aixecat una diferència de set punts per situar el 57-56 al marcador. La Penya ha tornat a reaccionar i en accions de gran qualitat de Dekker i Dotson han deixat el 65-69 al final del quart.

El domini del Joventut era clar, però els lleidatans no tiraven la tovallola en cap moment. Els visitants s'han distanciat al marcador amb un avantatge de deu punts que han sabut gestionar fins al final del partit amb bons minuts de Hanga. No era el dia de Bropleh ni Paulí i l'equip d'Encuentra ho ha pagat sense marge de reacció. Finalment, victòria solvent del Joventut al Barris Nord amb un 81-86 definitiu.